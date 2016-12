foto Ap/Lapresse

- Un uomo inglese, Michael Philpott, è stato condannato per omicidio colposo per la morte di sei dei suoi 17 figli. I bambini, tra i 5 e i 13 anni, erano deceduti dopo essere rimasti intrappolati nella loro casa avvolta dalle fiamme. Come riconosciuto dalla sentenza del tribunale, il rogo era stato appiccato dall'uomo che, in causa con la moglie per l'affidamento, voleva, dopo aver incendiato la casa, salvare i figli per passare come "eroe".