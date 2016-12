foto Ansa

- Non saranno gli 007 indiani a condurre le nuove indagini sui due marò italiani, che sono state disposte da New Delhi. Il governo stesso ha infatti comunicato che il caso dei nostri due fucilieri non è stato affidato all'Agenzia di investigazione nazionale (Nia), come precisato dal portavoce dell'esecutivo, Syed Akbaruddin.