foto Dal Web

12:27

- Deve innescare "una nuova intifada" nei Territori la morte del detenuto palestinese Maysara Abu Hamdiya, avvenuta in un ospedale israeliano: lo ha detto in una conferenza stampa a Gaza il ministro di Hamas per i prigionieri, Atallah Abu A-Sebah. In Cisgiordania disordini e scontri sono segnalati a Hebron e a Nablus. Nelle carceri israeliane sei guardiani sono rimasti feriti nella repressione delle proteste dei reclusi palestinesi.