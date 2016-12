Usa, sindaco obbliga a possedere un'arma

foto Afp Correlati Fucili gratis ai cittadini di Tucson 12:33 - Una cittadina della Georgia ha introdotto l'obbligo di possedere un'arma all'interno di ogni nucleo familiare. E' solo l'ultimo atto della lotta negli Stati Uniti tra favorevoli e contrari al porto d'armi. Così, mentre il presidente Obama lavora per limitare il possesso di fucili e pistole, il sindaco di Nelson, città di 1300 anime, vara la discussa ordinanza. "E' un deterrente contro la criminalità - spiega - per proteggere i cittadini". - Una cittadina della Georgia ha introdotto l'obbligo di possedere un'arma all'interno di ogni nucleo familiare. E' solo l'ultimo atto della lotta negli Stati Uniti tra favorevoli e contrari al porto d'armi. Così, mentre il presidente Obama lavora per limitare il possesso di fucili e pistole, il sindaco di Nelson, città di 1300 anime, vara la discussa ordinanza. "E' un deterrente contro la criminalità - spiega - per proteggere i cittadini".

Nessuna pena per chi non si adegua - Il provvedimento esclude persone con handicap o con precedenti penali, e in caso di violazione dell'ordinanza non sono previste pene. Ma ciò non basta a smorzare le polemiche. "L'iniziativa permetterà di affrontare l'emergenza sicurezza in città e di tutelare e proteggere gli abitanti, garantendo il benessere di tutti", ha sottolineato il primo cittadino. Insomma, in mancanza di agenti di polizia in grado di assicurare il controllo della città, meglio attrezzarsi.



Deterrente contro la criminalità - "E' un deterrente contro i criminali: anziché venire a Nelson, se ne vadano da un'altra parte", spiega il consigliere Duan Cronic, uno dei promotori del documento. Ma il senso del provvedimento è anche più ampio. Tra gli obiettivi, scrive il consiglio comunale di Nelson, c'è "l'opposizione ai tentativi del governo federale di sequestrare le armi personali".