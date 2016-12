foto Donnavventura

- Tredici persone e tra questa alcuni bambini, sono morte in un incendio in una scuola musulmana in Rangoon in Birmania. Lo ha riferito la polizia che per ora da maggior credito all'ipotesi di un incidente nonostante le recenti tensioni tra musulmani e buddisti. "Crediamo che il rogo sia stato causato da un corto circuito", ha detto la polizia aggiungendo che le 13 vittime dormivano nella scuola quando l'incendio è scoppiato.