foto Ap/Lapresse

01:14

- Una causa da 500mila dollari contro la regina del "blogging" fondatrice dell'Huffington Post, Arianna Huffington. A intentarla il suo ex padrone di casa. Huffington ha lasciato l'appartamento da 32mila dollari al mese in gennaio in uno stato disastroso, con muri e pavimenti rovinati. "Tutti i muri della casa sono macchiati tanto da richiedere che l'abitazione sia completamente ripulita" afferma la documentazione depositata in tribunale.