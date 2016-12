Marò, l'India assegna nuove indagini

foto Ansa Correlati Il caso dei marò 12:51 - La vicenda dei marò cambia giudice. Le autorità di New Dehli hanno affidato all'Agenzia nazionale di investigazione (Nia) lo svolgimento di nuove indagini sull'incidente del 15 febbraio 2012 al largo del Kerala che vede accusati i due fucilieri italiani di aver ucciso due pescatori indiani. Lo riferiscono le tv del Paese. Il 18 gennaio la Corte Suprema aveva sottratto la causa al Kerala sostenendo che quello Stato non aveva giurisdizione. - La vicenda dei marò cambia giudice. Le autorità di New Dehli hanno affidato all'Agenzia nazionale di investigazione (Nia) lo svolgimento di nuove indagini sull'incidente del 15 febbraio 2012 al largo del Kerala che vede accusati i due fucilieri italiani di aver ucciso due pescatori indiani. Lo riferiscono le tv del Paese. Il 18 gennaio la Corte Suprema aveva sottratto la causa al Kerala sostenendo che quello Stato non aveva giurisdizione.

Udienza domani - In mattinata, l'emittente tv Cnn-Ibn aveva annunciato che oggi la Procura della Repubblica indiana avrebbe formalizzato con ogni probabilità la proposta di costituzione di una corte speciale per esaminare la vicenda che vede implicati Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. Ma un responsabile dell'ufficio del procuratore generale ha smentito aggiungendo che ogni comunicazione avverrà domani, in occasione dell'udienza fissata dalla Corte Suprema alle 10:30 (le 6 italiane).



Nuove prove - L'iniziativa si propone di fornire materiale probatorio al giudice di New Delhi che a breve dovrà esaminare la vicenda, ora che né le indagini del commissariato di Kochi, né la perizia della polizia scientifica di Trivandrum (sui cadaveri dei pescatori, sul peschereccio St.Antony e sulla petroliera Enrica Lexie) potranno più essere utilizzate. Fonti del ministero dell'Interno hanno inoltre detto all'agenzia di stampa statale indiana Pti che "la Nia investigherà sul caso dall'inizio e presenterà i capi d'accusa ad una speciale corte della stessa Nia o in qualunque altra corte speciale disposta dal governo d'accordo con la Corte Suprema".



Cos'è la Nia - La Nia è un'agenzia investigativa del governo federale indiano creata nel 2009 a seguito del cruento attentato realizzato a Mumbai nel novembre 2008, e finora si è occupata prevalentemente di casi di terrorismo.