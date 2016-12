foto Twitter

09:38

- Sale a 34 morti il bilancio delle vittime nel crollo, avvenuto venerdì, di un palazzo in costruzione a Dar es Salaam, capitale economica della Tanzania. Lo rendono noto le autorità locali, spiegando che ormai non si hanno più speranze di recuperare persone ancora in vita sotto le macerie. I dispersi sarebbero ancora una decina.