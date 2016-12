foto Ansa

07:55

- Sono usciti oggi in Birmania, dopo mezzo secolo di divieto, i primi quattro quotidiani privati, grazie all'entrata in vigore di una nuova disposizione che ha eliminato la messa al bando istituita nel 1964. I nuovi giornali fanno parte delle 16 pubblicazioni autorizzate dal governo, rispetto alle 25 che avevano presentato la richiesta. Per fine aprile è prevista anche l'uscita del quotidiano della Lega nazionale per la democrazia di Aung San Suu Kyi.