- La Procura della Repubblica indiana formalizzerà con ogni probabilità oggi la proposta di costituzione di una corte speciale per esaminare la vicenda che vede implicati i marò, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. Il Procuratore Goolam Essaji Vahanvati dovrebbe formulare il suo annuncio in giornata per permettere alla Corte Suprema di esaminarlo nell'udienza fissata per domani.