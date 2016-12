foto Getty

20:31

- Una persona è rimasta uccisa e altre tre ferite in un incidente in una centrale nucleare in Arkansas. Secondo quanto riporta la stampa americana, non ci sarebbero danni al reattore nucleare e non ci sarebbe stata nessuna fuoriuscita di radiazioni. L'incidente, infatti, sarebbe avvenuto in un'area non-nucleare dell'impianto.