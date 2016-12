foto Ap/Lapresse

17:07

- Due jihadisti sono morti e quattro soldati sono rimasti feriti in Mali, a Timbuctù, in scontri armati con l'esercito locale. I combattimenti sono scoppiati questa mattina, un giorno dopo l'attacco suicida a un posto di blocco nella periferia della città, in seguito al quale un soldato è stato ferito. L'esecito ha lanciato un'operazione di monitoraggio per scovare jihadisti, che si sarebbero infiltrati in città approfittando della confusione di ieri.