16:47

- E' finito nel sangue un diverbio in un centro commerciale di Toronto, in Canada: un uomo è morto al termine di una sparatoria e un altro è rimasto ferito. Secondo una prima ricostruzione della Cbc News, due gruppi di persone hanno avuto un acceso diverbio all'interno del centro commerciale e sono usciti all'aperto per "regolare i conti". La sparatoria è avvenuta nel parcheggio. Gli investigatori stanno cercando sei sospetti.