foto Afp

15:58

- Dieci persone sono morte nelle inondazioni causate dalle piogge torrenziali a Port-Louis, capitale delle isole Mauritius. Fonti di polizia locale dicono che i corpi di sei vittime sono stati ritrovati in un tunnel pedonale nel centro della città. Un altro cadavere era in un giardino e altri due in un parcheggio sotterraneo. Un'altra persona è deceduta per un attacco di cuore durante l'inondazione.