11:44

- Tensione nella città vecchia di Gerusalemme in seguito ad incidenti verificatisi nella Spianata delle Moschee. Fonti locali riferiscono che fedeli islamici hanno lanciato sassi contro agenti della polizia dislocati nelle immediate vicinanze della Spianata delle Moschee e contro fedeli ebrei radunati, in occasione della Pasqua ebraica, nella sottostante Spianata del Muro del Pianto. Non si segnalano vittime.