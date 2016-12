Cleo Roco: quella sera con Freddie e Diana

foto Ap/Lapresse 10:35 - Freddie Mercury e la principessa Diana, vestita da uomo con una giacca militare in un bar gay di Londra dove nessuno la riconobbe. Lo scrive l'attrice Cleo Rocos nelle sue memorie, pubblicate oggi dal Sunday Times online. All'ingresso nella Royal Vauxhall Tavern, racconta l'attrice nel Il potere della bevuta positiva, "ci sembrava ovvio che avrebbero scoperto chi era". Ma l'attenzione di tutti si concentrò, invece, su Mercury. - Freddie Mercury e la principessa Diana, vestita da uomo con una giacca militare in un bar gay di Londra dove nessuno la riconobbe. Lo scrive l'attrice Cleo Rocos nelle sue memorie, pubblicate oggi dal Sunday Times online. All'ingresso nella Royal Vauxhall Tavern, racconta l'attrice nel Il potere della bevuta positiva, "ci sembrava ovvio che avrebbero scoperto chi era". Ma l'attenzione di tutti si concentrò, invece, su Mercury.

In quattro, Freddie, Diana, lei e il dj Kenny Everett, passarono questa serata davvero inusuale: la principessa, in divisa, cappello e occhiali di sole fu assolutamente ignorata. Tanto che potè anche ordinare da bere senza che il cameriere sospettasse nulla. ''Le piacque tantissimo, era come se fosse scomparsa'', ricorda l'attrice che aggiunge: ''Appariva proprio come un magnifico giovane uomo''. Dopo una ventina di minuti nel locale i quattro se ne andarono.