foto Ansa

08:20

- Un imam sunnita siriano vicino al regime di Damasco è stato ucciso e il suo corpo mutilato da ribelli ad Aleppo. Lo riferiscono l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus) e l'agenzia ufficiale Sana. Secondo le fonti, l'imam Hasan Safieddin della moschea al Hassan di Shaykh Maqsud, quartiere di Aleppo, è stato ucciso e il suo corpo è stato trascinato per le vie del quartiere.