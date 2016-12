foto Ente del Turismo

07:55

- Tre morti ed una quindicina di feriti, di cui quattro in gravi condizioni. E' il bilancio di un incendio scoppiato ieri sera in un edificio a Aubervilliers, nella regione parigina. Lo riferiscono fonti sul posto. Le cause dell'incendio, spento dopo l'intervento di circa 200 vigili del fuoco, non sono chiare: un abitante ha parlato del lancio di una bottiglia molotov, ma questa versione non ha ricevuto alcuna conferma.