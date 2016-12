foto Reuters

06:18

- Mentre Hillary Clinton non ha ancora deciso se candidarsi o meno per le elezioni del 2016, sono già nati, negli ultimi mesi, tre super pac a suo favore, nessuno dei quali comunque ha la benedizione nè di Clinton nè del suo entourage. Una nascita che mostra il forte appeal e sostegno dei democratici nei confronti dell'ex segretario di Stato. "Se dovesse scendere in campo, Clinton sarebbe - secondo la stampa Usa - un candidato formidabile".