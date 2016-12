foto Ap/Lapresse

- Le indagini sui marò potrebbero ricominciare da zero. Lo riferisce una fonte del governo indiano al Times of India, adombrando "vizi procedurali" nell'inchiesta condotta dalla polizia del Kerala, i cui risultati non possono essere portati a giudizio presso il tribunale speciale creato a New Delhi. L'India ha chiesto nuove indagini, che dovrebbero essere assegnate all'Agenzia nazionale di investigazione (Nia).