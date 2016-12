foto Dal Web

- Nelson Mandela, al terzo giorno di ricovero per un'infezione polmonare, "è ora in grado di respirare senza difficoltà. Continua a rispondere alle cure ed è tranquillo". Lo rende noto la presidenza sudafricana in un comunicato. "I medici - prosegue la nota diffusa dai media sudafricani - spiegano che a causa dell'infezione polmonare l'ex presidente aveva avuto un versamento pleurico che poi è stato drenato".