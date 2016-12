foto Reuters

09:14

- Sul caso dei marò "ci stiamo battendo" affinché la Corte speciale indiana possa emettere presto il proprio giudizio. A spiegarlo è l'ambasciatore italiano in India, Daniele Mancini, che sottolinea come sia "interesse di tutte le componenti del governo indiano di fare in modo che questo accada, per un giudizio non soltanto equo, come riteniamo che sarà, ma anche rapido".