08:33

- Un membro del "Team 6" dei Navy Seals, l'unità d'élite della Marina americana che ha ucciso Osama Bin Laden, è morto in un incidente durante un lancio d'esercitazione con il paracadute; un secondo militare è rimasto ferito. L'incidente è avvenuto a Marana, in Arizona: il primo dei due soldati è stato dichiarato morto non appena giunto in ospedale, l'altro è ricoverato in condizioni stabili.