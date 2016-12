Frana in Tibet, nessun superstite

foto Ap/Lapresse Correlati Tibet, 83 minatori sepolti da una frana

06:26

- Non ci sarebbe nessun sopravvissuto tra gli 83 minatori sepolti da un'enorme frana in Tibet. I soccorritori continuano comunque a scavare, anche se, a 28 ore dall'incidente, non è stato recuperato alcun corpo. Secondo un portavoce dei soccorritori, le possibilità di trovare sopravvissuti sono ridotte al lumicino a causa dell'entità della frana.