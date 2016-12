Seul a Pyongyang: "Reazione sarà durissima"

foto Reuters Correlati Nord Corea allerta unità missilistiche 19:11 - La Corea del Nord ha annunciato di essere entrata in "stato di guerra" con Seul, e che tutte le questioni intercoreane saranno ora negoziate su questa base. "La situazione che vede da molto tempo la penisola coreana né in guerra, né in pace, è terminata", si legge in una nota firmata dal governo di Pyongyang e diffusa dall'agenzia di Stato, Korean Central News Agency (KCNA). - La Corea del Nord ha annunciato di essere entrata in "stato di guerra" con Seul, e che tutte le questioni intercoreane saranno ora negoziate su questa base. "La situazione che vede da molto tempo la penisola coreana né in guerra, né in pace, è terminata", si legge in una nota firmata dal governo di Pyongyang e diffusa dall'agenzia di Stato, Korean Central News Agency (KCNA).

Immediata la reazione degli Stati Uniti, che hanno fatto sapere di prendere molto sul serio le minacce della Corea del Nord. "Abbiamo visto le informazioni contenute nel nuovo comunicato non costruttivo della Corea del Nord - spiega un comunicato della casa Bianca -. Prendiamo queste minacce sul serio e restiamo in stretto contatto con i nostri alleati sud coreani".



Seul: "Pronti a una reazione durissima" - La Corea del Sud è pronta a mettere in campo una reazione "durissima" di fronte a provocazioni di Pyongyang. "Mobiliteremo non solo tutta la nostra forza militare, ma anche quella americana per sopprimere (il Nord) in un solo colpo", ha detto il ministro della Difesa di Seul, Kim Kwan-jin. Secondo quanto si apprende, Kim - scrive l'agenzia Yonhap - non avrebbe escluso l'ipotesi di "provocazione armata" dal Nord.