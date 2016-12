Obama: riaccendere motore economia

00:01 - "Fare il possibile per riaccendere il motore della crescita economica e far prosperare la classe media". Lo afferma il presidente americano Barack Obama che, da un cantiere in Florida, rilancia le spese in infrastrutture come volano della ripresa. "Ricostruire l'America, i suoi ponti e le sue strade aiuterà anche - mette in evidenza Obama - l'occupazione".