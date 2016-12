Marò, Giulio Terzi: "Io scavalcato da Monti"

foto Ansa Correlati Dossier 13:34 - Scavalcato dal presidente Monti, che ha nominato De Mistura inviato speciale per trattare con gli indiani. E' quanto afferma l'ex ministro degli Esteri Terzi alla trasmissione Quarto Grado, circa la vicenda dei due marò che ha portato alle sue improvvise dimissioni, davanti al Parlamento. "I rapporti con l’India, come con qualsiasi altro Paese, sono gestiti in prima persona del Ministro degli Esteri", lamenta ancora. , che ha nominato De Mistura inviato speciale per trattare con gli indiani. E' quanto affermaalla trasmissione Quarto Grado, circa la vicenda deiche ha portato alle sue improvvise dimissioni, davanti al Parlamento. "I rapporti con l’, come con qualsiasi altro Paese, sono gestiti in prima persona del Ministro degli Esteri", lamenta ancora.

Terzi non è diretto. Ma lascia intendere che lui non era stato informato della nomina di De Mistura come inviato speciale per trattare con gli indiani. Alla domanda di Salvo Sottile se fosse stato scavalcato, ha quindi ribadito: "Il ministro degli Esteri ha la facoltà di dare le deleghe ai suoi sottosegretari. De Mistura aveva la delega per i paesi asiatici, ma la questione l’avevo trattata negli ultimi mesi personalmente, proprio per quello snodo importante che si era creato con l’emanazione di una sentenza della Corte suprema lo scorso 18 gennaio".