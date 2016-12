Sudafrica, Nelson Mandela ancora ricoverato

foto Dal Web Correlati Infezione polmonare, Mandela in ospedale 08:44 - Secondo giorno in ospedale per Nelson Mandela, ricoverato per un'infezione polmonare. Le sue condizioni di salute stanno tenendo col fiato sospeso tutto il Sudafrica. Le ultime notizie sono quelle diffuse dal presidente Jacob Zuma, per il quale Mandela "sta bene". La riservatezza è massima. Ancora non si quale sia l'ospedale in cui si trova il premio Nobel. Potrebbe essere a Johannesburg, dove l'ex presidente risiede, oppure a Pretoria. - Secondo giorno in ospedale per, ricoverato per un'infezione polmonare. Le sue condizioni di salute stanno tenendo col fiato sospeso tutto il. Le ultime notizie sono quelle diffuse dal presidente Jacob Zuma, per il quale Mandela "sta bene". La riservatezza è massima. Ancora non si quale sia l'ospedale in cui si trova il. Potrebbe essere a Johannesburg, dove l'ex presidente risiede, oppure a Pretoria.

Oggi, venerdì santo, in Sudafrica è festa nazionale e i giornali non escono, ma tutte le edizioni online dei principali quotidiani aprono sulla notizia del ricovero di Mandela, così come radio e televisioni, anche se la presidenza ha chiesto ripetutamente che i media rispettino la privacy della famiglia.



La preoccupazione di Obama - Il presidente americano Barack Obama si è detto "molto preoccupato" per la salute di Mandela, che ha definito "eroe per tutti noi". "Pensiamo a lui e alla sua famiglia e preghiamo per loro", ha sottolineato Obama, augurandosi che l'ex presidente del Sudafrica "vinca anche quest'ultima prova. Sappiamo tutti quanto ha fatto per il suo popolo, per il suo Paese, per il suo continente. E' stato un'ispirazione per noi tutti".