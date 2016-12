foto Reuters Correlati Cina, strage all'asilo

06:24

- Duedi unaelementare sono stati picchiati a morte da un dipendente dell'istituto a Yulin, nella regione del Guanxi, nel sud della. Lo scrive l'agenzia "Nuova Cina". Non è ancora chiara la dinamica dell'aggressione, che si è verificata alle 5 di mattina di ieri nel dormitorio annesso alla scuola. I due ragazzi, che frequentavano la quinta, sono stati ricoverati in gravi condizioni e sono morti per le ferite riportate.