- Un monaco tibetano di 28 anni si è dato fuoco una protesta anticinese. IL gesto nei pressi di un monastero nella contea di Luqu, nella provincia del Gansu. Si tratta del 114esimo tibetano ad attuare questa estrema forma di protesta, in quattro anni, per chiedere il ritorno in patria del Dalai Lama, il leader buddhista che vive in esilio dal 1959, e un cambiamento nella politica della Cina nel territorio.