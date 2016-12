foto Ap/Lapresse

02:00

- E' stata lanciata dalla base russa di Baikonur, nel Kazakhstan, la prima Souyz destinata a raggiungere la Stazione spaziale internazionale in sei ore anziché in due giorni. Il lancio è avvenuto regolarmente e in questa "prima assoluta" il veicolo spaziale compirà solo quattro orbite, con le operazioni gestite dal centro di controllo a Terra. Per l'avvicinamento all'Iss la navetta utilizza la stessa tecnologia del cargo russo senza equipaggio Progress.