- Il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, è "profondamente deluso" per il mancato raggiungimento di un accordo unanime sul Trattato per il commercio delle armi. In una nota, Ban sottolinea che si tratta di un testo equilibrato che avrebbe consentito di stabilire norme comuni sulla compravendita internazionale di armi. Vista l'importanza delle questioni, il segretario "si augura che gli Stati membri" adottino il documento al più presto".