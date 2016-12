foto Ansa

22:35

- Il presidente americano Barack Obama si dice "molto preoccupato" per lo salute di Nelson Mandela, che definisce "eroe per tutti noi". "Pensiamo a lui e alla sua famiglia e preghiamo per loro" mette in evidenza Obama, augurandosi che Mandela "vinca anche quest'ultima prova. Sappiamo tutti quanto ha fatto per il suo popolo, per il Sudafrica, per il suo continente. E' stato un'ispirazione per noi tutti".