foto Ansa

22:06

- "In Europa vedo montare i populismi, gli egoismi nazionali. Avete visto ciò che è successo in Italia?". Lo ha detto il presidente francese, Francois Hollande, nel corso del suo intervento in diretta tv su France 2. "Abbiamo risolto la crisi dell'euro", ma alcuni Paesi, come l'Italia, "sono sempre fragili", ha aggiunto.