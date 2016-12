Bbc: "Carne non identificata in cibi d'asporto"

foto Dal Web 20:08 - Lo scandalo della carne di cavallo venduta come "di manzo" potrebbe avere un seguito, questa volta assai più sgradevole. Lo denuncia un programma della Bbc. Gli autori di "The Horsemeat Banquet" infatti hanno sottoposto ad analisi una serie di popolari cibi da asporto, trovando ingredienti di tutti i tipi, fra cui una carne "non identificata". Nel programma si specifica che per lo meno non si tratta di carne umana, ma potrebbe trattarsi di cane. - Lo scandalo dellavenduta come "di manzo" potrebbe avere un seguito, questa volta assai più sgradevole. Lo denuncia un programma della. Gli autori di "" infatti hanno sottoposto ad analisi una serie di popolari, trovando ingredienti di tutti i tipi, fra cui una carne "non identificata". Nel programma si specifica che per lo meno non si tratta di carne umana, ma potrebbe

Non è l'unica inquietante scoperta fatta dalla Bbc: alcuni hamburger di manzo, in realtà, di bovino contenevano solo il sangue, mentre una porzione di manzo alla cinese aveva al suo interno sangue di pollo e frattaglie non meglio identificate. "Questa scoperta è a dir poco terrificante - ha detto Surinder Phull, nutrizionista del programma - non è possibile mangiare carne di cui non si conosce l'origine e che potrebbe anche contenere pericolosi batteri".