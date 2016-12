Libro Knox, tolte le critiche ai giudici italiani

foto LaPresse 14:53 - Il libro di memorie di Amanda Knox "Waiting to be heard" verrà pubblicato nei tempi prestabiliti nonostante l'annullamento dell'assoluzione per l'omicidio della studentessa Meredith Kercher. Come scrive il Mirror online, tra l'altro, verrà modificato il capitolo sulla giustizia italiana (e tolte le critiche ai pm, ai giudici e alla polizia). "Verranno abbassati i toni, per evitare ritorsioni", raccontano gli avvocati della ragazza americana. - Il libro di memorie diverrà pubblicato nei tempi prestabiliti nonostante l'annullamento dell'assoluzione per l'omicidio della studentessa. Come scrive il Mirror online, tra l'altro, verrà modificato il capitolo sulla giustizia italiana (e tolte le critiche ai pm, ai giudici e alla polizia). "Verranno abbassati i toni,", raccontano gli avvocati della ragazza americana.

HarperCollins, la casa editrice della 25enne di Seattle, ha confermato quindi i piani per il lancio del libro e per le interviste promozionali: Waiting to be heard sarà nelle librerie a partire dal prossimo 30 aprile.



La Knox, che dovrà affrontare nuovamente il processo di secondo grado dopo l'annullamento da parte della Corte di Cassazione della sentenza di assoluzione per lei e Raffaele Sollecito, ha firmato un contratto editoriale da quattro milioni di dollari nel 2012 per la pubblicazione delle sue memorie.



Nel testo la ragazza racconta la sua esperienza in carcere, il rapporto con la polizia italiana, oltre a nuovi dettagli sul caso che l'ha vista coinvolta. La sera del 30 aprile verrà trasmessa anche la prima intervista televisiva di Amanda sulla rete Abc, con la giornalista Diane Sawyer.