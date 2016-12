Pistorius, la corte autorizza i viaggi all'estero

foto Reuters 14:46 - Oscar Pistorius, il campione olimpico accusato dell'omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp, riavrà il suo passaporto e sarà libero di viaggiare all'estero. Lo ha stabilito, secondo quanto riportato dai media sudafricani, un giudice di Pretoria dopo che i suoi avvocati avevano fatto ricorso contro le restrizioni della libertà su cauzione. Pistorius dovrà richiedere l'autorizzazione una settimana prima di partire. , il campione olimpico accusato dell'omicidio della fidanzata, riavrà il suo passaporto e sarà libero di viaggiare all'estero. Lo ha stabilito, secondo quanto riportato dai media sudafricani, un giudice di Pretoria dopo che i suoi avvocati avevano fatto ricorso contro le restrizioni della libertà su cauzione. Pistorius dovrà richiedere l'autorizzazione una settimana prima di partire.

Per il giudice Bert Bam, infatti, è stato "un errore" la decisione di togliere il passaporto all'atleta. All'udienza non hanno partecipato né Pistorius né la sua famiglia. Gli avvocati del campione paralimpico, presentando il ricorso, hanno spiegato alla corte che il programma di Pistorius al al momento non prevede gare, anche se, hanno ribadito, presto potrebbe tornare a competere per guadagnarsi da vivere. "Non scapperà né si nasconderà", hanno assicurato al giudice.