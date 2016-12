Marò, India: molto dispiaciuti per Terzi

foto LaPresse Correlati Dossier

07:16

- "Deve essere stata per lui una scelta difficile, per l'effetto delle enormi pressioni esistenti in Italia su questa vicenda, così come ce ne sono in India". Queste le parole del ministro degli Esteri indiano Salman Khurshid alla notizia delle dimissioni del collega italiano Giulio Terzi. "Mi dispiace per questo - ha proseguito - perché avevo con lui una relazione di lavoro molto buona".