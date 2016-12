Gay,Obama: diritti uguali per tutti

foto Afp

01:28

- "Tutti devono rispettare le opinioni degli altri in tema delle nozze fra lo stesso sesso. Ma quando si parla di legge, tutti dovrebbero essere uguali davanti alla legge". Lo afferma il presidente americano, Barack Obama, rifiutando di prevedere come si pronuncerà la Corte Suprema in merito. Obama ribadisce comunque la propria posizione, ovvero che le coppie dello stesso sesso dovrebbero potersi sposare e ricevere, dal punto di vista federale, gli stessi benefici delle coppie eterosessuali.