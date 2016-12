foto Ap/Lapresse

- La procura federale brasiliana ha aperto un'inchiesta sulle spese sostenute dalla presidente Dilma Rousseff e dalla numerosa delegazione brasiliana giunta a Roma in occasione dell'inaugurazione del pontificato di papa Francesco. Le opposizioni avevano criticato la scelta di Rousseff e della delegazione brasiliana di alloggiare all'hotel Excelsior, in via Veneto, anziché nella rappresentanza diplomatica di piazza Navona.