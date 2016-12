Bimbo veglia per 4 giorni la madre morta

foto Ap/Lapresse 23:13 - Un bambino di quattro anni ha trascorso quattro giorni chiuso in casa accanto al cadavere della madre. E' accaduto negli Stati Uniti, nel New Jersey, dove il piccolo è stato trovato in stato di malnutrizione, visto che era troppo debole per aprire il frigorifero da solo. Il bimbo è rimasto accanto al corpo senza vita della madre, deceduta per cause naturali, massaggiandolo con una crema nel tentativo di rianimarla. - Un bambino di quattro anni ha trascorso quattro giorni chiuso in casa accanto al cadavere della madre. E' accaduto negli Stati Uniti, nel New Jersey, dove il piccolo è stato trovato in stato di malnutrizione, visto che era troppo debole per aprire il frigorifero da solo. Il bimbo è rimasto accanto al corpo senza vita della madre, deceduta per cause naturali, massaggiandolo con una crema nel tentativo di rianimarla.

Kiana Workman, 38 anni di Brooklyn, New York, è morta forse per cause naturali. La polizia ha spiegato che il bambino è stato trovato dagli agenti dopo che gli addetti alla manutenzione del complesso residenziale hanno segnalato di un cattivo odore proveniente da uno degli appartamenti. La casa è di proprietà della nonna 64enne, che attualmente si trova in una casa di riposo in seguito ad un'operazione. Il piccolo è stato ricoverato in stato di disidratazione e malnutrizione all'Overlook Medical Center, da cui è stato già dimesso. Ora si trova con i parenti. Nel frattempo le autorità hanno ordinato l'autopsia sul corpo della donna per accertare le cause del decesso.