foto Reuters

09:45

- A pochi giorni dalla sospensione del "telefono rosso" che metteva in comunicazione Pyongyang e Seul, la Corea del Nord ha notificato ai "cugini" del Sud "il taglio di ogni linea di comunicazione militare" tra i due Paesi, aggiungendo a mo' di sigillo la minaccia di un attacco nucleare. La notizia è riportata dall'agenzia Kcna, la quale rimarca come "una guerra può scoppiare in qualsiasi momento".