foto Ap/Lapresse

05:58

- Un forte terremoto di magnitudo 6.1 gradi sulla scala Richter ha scosso Taiwan alle 10.03 locali (le 3.03 in Italia). L'epicentro è stato localizzato nella zona centrale dell'isola a una profondità di 15 chilometri. Per il momento non ci sono segnalazione relative a eventuali danni o vittime. A taiwan, che si trova in una zona altamente sismica, nel 1999 un terremoto di magnitudo 7.6 uccise 2.400 persone distruggendo 50mila edifici.