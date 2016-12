Stress emotivo e il seno nuovo lo paga lo Stato

foto Facebook Correlati Da piatta a formosa: la trasformazione di Josie 13:42 - Il sogno di Josie Cunningham, 22enne inglese che per lavoro fa televendite, è quello di assomigliare alla procace modella Katie Price. L'unico (non marginale) problema era la taglia di seno, troppo piccola per un'aspirante indossatrice di intimo. Per la giovane la cosa era diventata traumatica. Si è rivolta al medico, il quale ha elaborato la seguente diagnosi: grave stress emotivo. Unica cura: un seno nuovo di zecca, pagato dalla sanità pubblica. - Il sogno di, 22enne inglese che per lavoro fa televendite, è quello di assomigliare alla procace modella. L'unico (non marginale) problema era la, troppo piccola per un'aspirante indossatrice di intimo. Per la giovane la cosa era diventata traumatica. Si è rivolta al medico, il quale ha elaborato la seguente diagnosi:. Unica cura: un seno nuovo di zecca, pagato dalla

Il problema di Josie è stato ritenuto più psichico che estetico e, quindi, la trasformazione da piatta a formosa l'hanno pagata i contribuenti inglesi. Lei, evidentemente soddisfatta, al "Sun" ha dichiarato: "Le mie tette nuove hanno cambiato la mia vita". "I medici - ha spiegato - hanno detto che non avevano mai visto nulla di simile e mi hanno creduto quando sono scoppiata a piangere. L'essere piatta stava rovinando la mia vita. Ora, invece, non vedo l'ora di fare servizi fotografici in topless e costume da bagno e diventare la nuova Katie Price".