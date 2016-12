La Corea del Nord in "assetto da combattimento"

foto Reuters 08:26 - Le forze armate nordcoreane sono in "assetto da combattimento" avendo per obiettivo gli Stati Uniti. Lo riporta l'agenzia ufficiale Kcna, secondo cui il target sono "le basi Usa continentali, delle Hawaii e di Guam". "Da questo momento, il Comando Supremo dell'Esercito coreano metterà in assetto da combattimento tutte le unità di artiglieria a lungo raggio con obiettivo le basi nemiche degli Stati Uniti" riporta la Kcna. - Le forze armate nordcoreane sono in "assetto da combattimento" avendo per obiettivo gli Stati Uniti. Lo riporta l'agenzia ufficiale Kcna, secondo cui il target sono "le basi Usa continentali, delle Hawaii e di Guam". "Da questo momento, il Comando Supremo dell'Esercito coreano metterà in assetto da combattimento tutte le unità di artiglieria a lungo raggio con obiettivo le basi nemiche degli Stati Uniti" riporta la Kcna.

