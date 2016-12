Marò ai politici: "Risolvete questa tragedia"

foto Ansa Correlati Dossier 13:40 - "Non ci serve ora di sapere di chi sia stata la colpa, nè che le forze politiche si rimbalzino la responsabilità. Quello che chiediamo ora non è divisione: unite le forze e risolvete questa tragedia". Questo il messaggio che il marò Massimiliano Latorre, ha inviato all'Italia attraverso una email dall'India al giornalista Toni Capuozzo. - "Non ci serve ora di sapere di chi sia stata la colpa, nè che le forze politiche si rimbalzino la responsabilità. Quello che chiediamo ora non è divisione: unite le forze e risolvete questa tragedia". Questo il messaggio che il marò Massimiliano Latorre, ha inviato all'Italia attraverso una email dall'India al giornalista Toni Capuozzo.

"Caro Toni - scrive Latorre - non ci serve ora sapere di chi sia stata la colpa, perché non ci porta a nulla e tanto meno non porta a nulla che le forze politiche si rimbalzino le responsabilità. Quel che vi chiediamo ora è non divisione ma, come i nostri fucilieri, mettetevi a braccetto, unite le forze e risolvete questa tragedia. Come dicono i fucilieri: tutti insieme nessuno indietro. Siamo italiani dimostriamolo, come hanno fatto loro". L'email verrà letta integralmente nel corso della puntata di "Terra!" in onda su Retequattro, che sarà dedicata al caso dei due fucilieri di marina sotto processo in India.