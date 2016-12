foto Afp

22:48

- Sono state circa 300mila, secondo la polizia di Parigi, oltre 1,4 milioni, secondo gli organizzatori, le persone che hanno partecipato alla manifestazione contro i matrimoni gay, in dirittura di arrivo in Francia. Momenti di tensione, secondo i media locali, quando la polizia ha sparato lacrimogeni contro un centinaio di dimostranti che tentava di raggiungere i centralissimi Champs Elysees, considerati off limits dalla prefettura di Parigi.