foto Ansa

12:47

- La polizia scientifica britannica ha confermato di non aver trovato alcuna sostanza sospetta in casa di Boris Berezovski, l'ex oligarca russo anti-Putin trovato morto ieri nel sua residenza di Ascot. La polizia ha svolto accertamenti "precauzionali" per escludere la presenza di agenti chimici o radioattivi.