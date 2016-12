foto Ap/Lapresse

09:16

- Visita a sorpresa del segretario di Stato americano, John Kerry, a Baghdad. Tra i temi maggiormente cari all'amministrazione Usa e che Kerry ha discusso con il leader iracheno, Nouri Al Maliki, quello della necessità di una maggiore cooperazione per la risoluzione del conflitto siriano e la preoccupazione di Washington per la minoranza sunnita nel Paese. Questa è la prima visita di un capo della diplomazia in Iraq da quella della Clinton nel 2009.