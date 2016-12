foto Ansa

07:32

- In Macedonia alle 7 si sono aperti i seggi per le elezioni municipali. Il voto si tiene sullo sfondo di una profonda crisi politica e sociale che condiziona in negativo il processo di integrazione europea del Paese. Solo grazie alla mediazione Ue, il partito socialdemocratico (Sdsm) - principale forza di opposizione - ha accettato di partecipare al voto amministrativo, nel quale grande favorito è tuttavia il partito conservatore Vmro-Dpmne.